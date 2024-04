F1 - Gp Cina | scintille e contatti tra piloti Ferrari nella Sprint Leclerc accusa Sainz | Lotta più con me che con gli altri Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) UnaRace finita in polemica. Charlese Carlos, arrivati rispettivamente al quarto e quinto posto, hanno dato vita a un botta e risposta dopo la gara che rischia di compromettere gli umori in vista del Gran Premio di, il quinto appuntamento dell’anno. I duedella scuderia di Maranello, infatti, sono venuti a contatto a pochi giri dal termine: il monegasco non ha gradito affatto l’aggressività del compagno spagnolo, sfogandosi poi via radio ed esprimendo il suo malcontento al traguardo.si è poi scusato, ma questo primo episodio potrebbe portare adproblemi nel corso della stagione. Max Verstappen ha vinto la primaRace sul circuito di Shanghai, risalendo dalla quarta posizione in griglia e ...