F1 Gp Cina - le qualifiche in diretta | Verstappen in pole poi Perez Leclerc sesto e Sainz settimo

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA Live delle qualifiche del GP di Cina 2024 di F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), ... (oasport)

GP Cina 2024 – RISULTATI qualifiche: pole Verstappen – LIVE F1 - LIVE F1 - Vetture pronte a Shanghai: segui la cronaca in DIRETTA delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2024.f1ingenerale

GP Cina, qualifiche: Max Verstappen porta Red Bull alla sua 100° pole - Ecco il riassunto di cosa è accaduto nel corso delle qualifiche del GP della Cina, che decreteranno il poleman della gara di domani ...f1world

Quinta pole consecutiva per il campione del mondo, in prima fila c'è il compagno Perez. Sesto Leclerc, settimo Sainz, Hamilton diciottesimo - Quinta pole consecutiva per il campione del mondo, in prima fila c'è il compagno Perez. Sesto Leclerc, settimo Sainz, Hamilton diciottesimo ...gazzetta