F1 Gp Cina - le qualifiche in diretta | Verstappen il più veloce nel Q - Sainz terzo davanti a Leclerc

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA Live delle qualifiche del GP di Cina 2024 di F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), ... (oasport)

F1, in Cina sprint race a Verstappen, scintille in Ferrari tra Sainz e Leclerc - Se la sprint race va al cannibale olandese, i ferraristi rischiano più volte il contatto in gara. Stizzita la reazione del monegasco al box: "Lotta più con me che con gli altri". Hamilton fuori subito ...ilgiornale

Hamilton stupito dalla prestazione in volata: "Il miglior risultato da molto tempo". - Lewis Hamilton ha condotto una gara sprint per la prima volta nella sua carriera, ma un errore ha permesso a Max Verstappen di colmare il divario e di sorpassarlo. Il pilota della Red Bull ha dimostra ...msn

Formula 1, incidente Sainz in Cina: ecco com’è andata - Durante la seconda sessione delle qualifiche il pilota Ferrari commette uno sbaglio e sbatte contro le barriere ...corrieredellosport