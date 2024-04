F1 Gp Cina - le qualifiche in diretta | Verstappen il più veloce nel Q1 davanti Lecler - Hamilton eliminato

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA Live delle qualifiche del GP di Cina 2024 di F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), ... (oasport)

Hamilton eliminato dalle qualifiche nella Q1 del Gran Premio di Cina - Lewis Hamilton è stato eliminato dalle qualifiche della Q1 del Gran Premio di Cina. Il pilota della Mercedes è arrivato secondo nella gara sprint all'inizio della giornata ed è stato anche brevemente ...msn

Incertezza FIA: Soluzione temporanea agli incendi di erba in Cina - La FIA non ha ancora capito perché l'erba andava a fuoco durante le prove libere e la gara sprint. Hanno trovato una soluzione temporanea per la gara sprint e le qualifiche in Cina.msn

A che ora la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Cina 2024, streaming in chiaro - Nei weekend con la Sprint, il sabato è una giornata piena d’azione per la Formula 1. Quello del Gran Premio di Cina sarà l’occasione per saggiare ...oasport