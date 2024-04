F1 GP Cina - Horner | Grande prestazione di entrambi i pilot - una fantastica qualifica

(Di sabato 20 aprile 2024) Le parole del team principal della Red Bull Christiandopo le qualifiche del Gran Premio di, che ha visto Verstappen conquistare la pole e Perez blindare la prima fila: “Unaper chiudere una giornata eccezionale per il team. La pista stava migliorando rapidamente oggi ed è stata unada parte dii. Verstappen ha dominato in entrambe le sessioni, riprendendo inesattamente da dove aveva interrotto dopo la vittoria nello Sprint e anche Perez ha fatto un ottimo lavoro. E’ entrato in questa stagione con un nuovo stato d’animo, è rilassato mantenendo la piena concentrazione sul compito da svolgere e questo traspare nella suae nel suo ...

