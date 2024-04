F1 - GP Cina 2024 | i pronostici per la gara di domani Le Ferrari partono lontane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Shanghai (), 20 aprile- Scintille, meteo variabile, sorpassi e una sola certezza: le due Red Bull. Il fine settimana di Formula 1 inha regalato, fin qui, uno spettacolo degno di nota per gli appassionati, in quello che è il primo week-end stagionale da vivere con il format della Sprint Race. A rendere il tutto più piccante e imprevedibile è il ritorno del Circus a Shanghai dopo ben cinque anni, che ha dunque visto molti piloti approcciarsi a questo tracciato per la prima volta o, comunque, dopo molti anni dall'ultima occasione. Il lavoro è complicato anche per gli ingegneri, alle prese con i pochi dati forniti dalle simulazioni in pista alla vigilia del Gran Premio domenicale, per via di una sola sessione di prove libere a disposizione e, invece, unabreve e due qualifiche già mandate in archivio. ...