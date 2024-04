F1 GP Cina 2024 - Hamilton | Abbiamo cercato di sperimentar - ma non ha funzionato

(Di sabato 20 aprile 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk al termine delle qualifiche del GP didi F1, Lewisha provato a spiegare l’uscita in Q1 con il 18° tempo: “In mattinata io e George (Russell, ndr) avevamo macchine molto simili, mentre nel pomeriggiodie. Io sono andato da una parte e lui dall’altra per vedere se riuscivamo a trovare qualcosa. Ma non ha. Il 18° posto è abbastanza negativo. Quando stavo apportando le modifiche al setup ho pensato ‘non può andare peggio’. Invece è successo“. SportFace.

“Anche se non abbiamo dato tutto sulla preparazione della gomma, abbiamo fatto un bel passo in avanti“. Queste le parole di Charles Leclerc , intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle ... (sportface)

Ai tempi, remoti!, della mia giovinezza, il grande Renzo Arbore rese popolarissima una canzon Cina interpretata dalle Sorelle Bandiera. Il ritornello faceva così: “Fatti in là, fatti in là, fatti più ... (sport.quotidiano)

Ferrari | Sabato difficile per Sainz in Cina: muro in Q2 e quarta fila in partenza - Sabato molto complicato per Carlos Sainz in Cina. Il pilota della Ferrari, dopo aver lottato con Leclerc nella Sprint Race, scusandosi con il compagno di squadra nel briefing, è andato a sbattere nell ...f1grandprix.motorionline

F1 | Verstappen svetta nel sabato del GP di Cina: gli highlights delle qualifiche [VIDEO] - F1 GP Cina - Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L'olandese, dopo aver svettato nella Sprint ...f1grandprix.motorionline