F1 - George Russell | Qualifiche complicat - domani possiamo lottare per il podio

(Di sabato 20 aprile 2024)non ha troppa voglia di sorridere al termine delledel Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai la Red Bull si è confermata assolutamente dominante con Max Verstappen e Sergio Perez che hanno monopolizzato la prima fila. Alle loro spalle molto più equilibrio. Il tre volte campione del mondo ha messo a segno un ottimo 1:33.660 con 322 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di team. Seconda fila con Fernando Alonso terzo a 488 millesimi e Lando Norris quarto a 505, mentre in terza troviamo Oscar Piastri quinto a 613 e Charles Leclerc sesto a 629. Settimo Carlos Sainz a 637, davanti proprio a, ottavo a 773. Al termine dellesulla pista cinese il pilota inglese, che ha ...

La Mercedes sta vivendo un periodo particolarmente negativo: la macchina non è competitiva quanto si credeva e faticano ad arrivare riscontri positivi sia per quanto riguarda il passo gara che il ... (oasport)

George Russell si è piazzato al nono posto in occasione delle qualifiche del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico si è dovuto accontentare di un gap di +0.569 ... (oasport)

Settima posizione per George Russell a Sukuza, tracciato che ha ospitato questo fine settimana il GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una giornata veramente negativa ... (oasport)

F1, George Russell: “Qualifiche complicate, domani possiamo lottare per il podio” - George Russell non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno ...oasport

Gp Cina, la griglia di partenza dopo le qualifiche: quinta pole consecutiva per Verstappen, poi Perez e Alonso. Ferrari solo sesta e settima - La gara Sprint aveva lasciato intuire che la qualifica per il Gran Premio di Cina sarebbe stata a senso unico, quello della Red Bull-Honda. Max Verstappen non ha avuto problemi nel firmare la quinta..ilmessaggero

GP di Shanghai, gara Sprint: Verstappen vince di rimonta su Hamilton, scintille tra Leclerc e Sainz - Quando le gomme medie (a parte George Russell scattato con le soft, tutti avevano le Pirelli gialle) di Verstappen hanno raggiunto la giusta temperatura, sono stati dolori per Fernando Alonso e Lewis ...ilgazzettino