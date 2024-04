F1 - Fernando Alonso | Macchina migliorata rispetto a stamattin - ho perso due decimi nel giro finale

(Di sabato 20 aprile 2024)ha centrato la terza posizione in occasione delle qualifiche del GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. L’iberico, ritiratosi dalla Sprint, ha confermato la grande confidenza con il tracciato, replicando lo stesso risultato ottenuto ieri per le qualificazioni della gara corta. Nello specifico il pilota dell’Aston Martin ha accusato un gap di +0.488al solito Max Verstappen, il quale ha strappato la pole in 1:33.660 davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto. “Non so quanto io sia effettivamente lontano da Perez – ha detto-, ho avuto un problema nell’ultimoin curva 1 ed in curva 2, mi sono chiesto se abortire o andare avanti, visto che avevo ...

