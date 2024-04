F1 - Christian Horner | Lavoro eccezional - 100ª pole-position speciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) E fanno 100. La Red Bull ha potuto festeggiare ancora una volta nelle qualifiche del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, a Shanghai (Cina). Doppio zero per la scuderia di Milton Keynes alla voce “p.1”, merito dell’olandese Max Verstappen che ha ottenuto la quintaconsecutiva dell’annata e la 37ª della carriera. Un dominio del team anglo-austriaco suggellato dalla piazza d’onore del messicano Sergio Perez. Un week end in cui, dopo un venerdì un po’ problematico per via della pioggia, Red Bull ha saputo ritrovare il filo del discorso interrotto, considerando anche la vittoria di Verstappen nella Sprint Race e il terzo posto di Perez. A Viaplay ne ha parlato il Team Principal,. “Abbiamo apportato alcune modifiche per le qualifiche e la macchina ha reagito bene, Max ha fatto un ...