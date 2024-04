F1 - Charles Leclerc resta fiducioso | Abbiamo sacrificato qualcosa ogg - ma domani siamo da podio

(Di sabato 20 aprile 2024) Una qualifica non soddisfacente per la Ferrari nel Gran Premio di Cina a Shanghai: dopo una buona Sprint Race in cui la Rossa ha recuperato con il passo gara, ci si attendeva un buon giro secco dopo le condizioni di bagnato particolari che avevano reso difficile la qualifica sprint. Invece il Cavallino Rampante arriva dietro alle due McLaren e alla Aston Martin di Fernando Alonso, oltre alle due Red Bull. Partirà dalla sesta casellache ha parlato così ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggi nel primo settore è andata un po’ meglio, ma non posattribuire le motivazioni solo alla preparazione delle gomme, penso che da quel punto di vistafatto un bello step avanti. Penso che più che nella preparazione delle gommesofferto le caratteristiche molto specifiche di questo ...

