F1 - bisogna rassegnarsi | è un Mondiale a senso unic - Red Bull ha un divario ampio e di sicurezza

(Di sabato 20 aprile 2024) Se qualcuno si era illuso di assistere a una stagione combattuta dopo il Gran Premio d’Australia, è evidente come Max Verstappen e la Redvogliano spazzar via qualsiasi dubbio relativo alla loro superiorità. Quanto accaduto a Melbourne, tracciato dove peraltro il binomio egemone ha faticato anche nelle precedenti stagioni, ha rappresentato verosimilmente un incidente di percorso. Oggi, in Cina, l’olandese e il Drink Team hanno dato un fortissimo segnale agli avversari. Vittoria di prepotenza nella Sprint, con tanto di piccola (ma non banale) rimonta e pole position in assoluta scioltezza. Come se non bastasse, a sottolineare la supremazia della RB20, ci sono le prestazioni di Sergio Perez. Terzo nella mini-gara e secondo in qualifica. Insomma, non c’è trippa per gatti. È una dinamica comune alla F1 quando il pilota migliore si trova per le mani la monoposto più ...