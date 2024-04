F1 | a Verstappen la Sprint del Gp di Cina - quarto Leclerc

(Di sabato 20 aprile 2024) Maxha vinto la garadel Gp di, la prima della stagione del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Shanghai, il campione della Red Bull, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il compagno di squadra Sergio Perez. Quarta piazza per la Ferrari di Charles, davanti all’altra Rossa di Carlos Sainz.

F1, Verstappen domina la Sprint in Cina davanti a Hamilton e Perez. Sfida accesa tra le Ferrari - Prova di forza disarmante a Shanghai per Max Verstappen, che domina la Sprint del Gran Premio di Cina 2024 in occasione del quinto appuntamento stagionale ...oasport

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2024: Verstappen precede Hamilton e Perez, 4° Leclerc che passa Sainz - Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai il ...oasport

Formula 1, nella Sprint che bufera tra Leclerc e Sainz: team radio di fuoco - Scintille tra i due piloti della Rossa dopo l'attacco di Charles e la difesa aggressiva di Carlos. Vince Verstappen, secondo Hamilton e terzo Perez ...corrieredellosport