F1 - a che ora la gara del GP di Cina 2024 in tv | programma 21 april - streami -g, guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo un solo fine settimana di riposo, la Formula 1 è tornata in pista per un nuovo weekend in Asia: va in scena Gran Premio di, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Si è tornati a Shanghai cinque anni dopo l’ultima volta, per un round particolare con il nuovo format della Sprint. Diversi cambiamenti rispetto allo scorso anni: ieri è andata in pista l’unica sessione di prove libere e la qualifica sprint, mentre oggiche è andato avanti con la Sprint Race e le qualifiche che hanno stabilito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Ferrari che appare competitiva specie sul giro secco e in condizioni di asciutto, ben più in difficoltà invece ieri sul bagnato. Ladel Gran Premio dia Shanghai verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e ...