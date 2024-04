Europee - Tajani capolista tranne Isole

(Di sabato 20 aprile 2024) 12.28 Antoniosarà ilper Forza Italia in tutte le circoscrizioninelle, dove la testa della lista per le elezioniandrà a Caterina Chinnici. La conferma arriva durante la riunione della segreteria del partito, che precede il Consiglio nazionale. L'annuncio ufficiale del vicepremier e ministro degli Esteri è atteso nelle prossime ore.

