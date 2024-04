Europee | Magi - ' Calenda sceglie lista con suo nom - noi con obiettivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roa, 20 apr. (Adnkronos) - “A noi dispiace che oggiabbia scelto di lasciare una sedia vuota perché ha scelto di mettere al centro del suo simbolo il suo nome. Noi invece abbiamo messo uncomune: gli Stati Uniti d'Europa". Lo ha affermato Il segretario di PiùEuropa, Riccardo, in occasione della presentazione dellaStati uniti d'Europa. "Abbiamo dato un messaggio di unità -ha aggiunto- facendo un passo indietro come partito. Crediamo che l'unità siano quello che anche gli elettori di Azione chiedevano. Non vogliamo più rispondere alle polemiche e non lo faremo più. Abbiamo lasciato la porta aperta ad Azione fino alla fine ma lui ha scelto una campagna di fango, di calunnie e di diffamazione nei nostri confronti”.