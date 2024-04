Europee - il videomessaggio di Bonaccini | Schlein mi ha chiesto di candidarmi Ho accettato dopo una riflessione molto lunga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) “Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme”. Con queste parole Stefanosu Facebook accompagna un lungo, dieci minuti in cui spiega perché hadi candidarsi allenella circoscrizione del Nord-Est,dalla segretaria Elly. “Per me è stata una“, dice leggendo il messaggio, “sono stati questi dieci anni” alla guida dell’Emilia-Romagna “importantissimi, belli, faticosi, maimportanti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.