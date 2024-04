Europee - il Pd candida Bonaccini come capolista al Nord-Est Schlein | Dobbiamo schierare tutti i migliori

(Di sabato 20 aprile 2024) Stefano, presidente dell’Emilia-Romagna e del Partito Democratico, sarà ildem nella circoscrizione del-Est alle elezionidell’8 e 9 giugno. Lo ha annunciato in una nota Elly, segretaria del Pd e avversaria dialle primarie di partito di inizio 2023. «Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. Etutte le energiedi cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefanodi guidare la lista delest: la sua esperienza decennale da presidente dell’Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che ...

“Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme”. Con queste ... (ilfattoquotidiano)

Europee, Tajani: mi candido con miei 30 anni storia in istuzioni Ue - 1 minuto per la lettura Roma, 20 apr. (askanews) – “Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni Europee e lo farò profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare e senza far passare in secondo ...quotidianodelsud

Europee, Tajani: Salis candidata Lavoro governo ora più difficile - 1 minuto per la lettura Roma, 20 apr. (askanews) – “Continuerò a pensare e dire sempre la stessa cosa: grande rispetto per le scelte che ognuno fa, ma obiettivamente per noi è più difficile con una pe ...quotidianodelsud

Il padre di Ilaria Salis: “Sta bene, finalmente ha ricevuto un phon” - Roberto Salis tiene a sottolineare che non vuole fare politica, anche se sua figlia sarà candidata alle Europee con Avs.sardegnalive