Europee | Colucci - ' Noi moderati a elezioni con sua storia e credibilità'

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La presenza di Noiallerappresenta la, una, una presenza sul territorio che il nostro presidente Maurizio Lupi è riuscito ad affermare. Noiè un partito che sta facendo una federazione per le, solo se avrà successo sarà una costituente per un partito. Ma il nostro lavoro, la nostrarimarrà a prescindere". Lo ha affermato Alessandro, deputato di Noi, intervenendo al Consiglio Nazionale del partito.

