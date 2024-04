Europee coi… Fiocchi per FdI all’insegna dell’anti-ambientalismo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) L’invito è in inglese ed è rivolto a Greta Thunberg: “Signorina Thunberg torni a scuola”. E siccome la campagna è quella per la riconferma del seggio al Parlamento europeo, l’eurodeputato lecchese di Fratelli d’Italia Pietrofa sfoggio del suo inglese, rivolgendo l’invito all’attivista svedese nella lingua della perfida Albione: “Miss Thunberg, go back to school”. Frase che il 59enne disse in aula nel 2020 dopo che l’attivista aveva fatto un accorato intervento a favore di un cambio di politiche. Dopotutto che, erede dell’omonima fabbrica di cartucce e munizioni, non ami gli ambientalisti è risaputo. Solo alcuni mesi fa, ospite di una trasmissione televisiva sulla caccia, rispetto a una circolare ministeriale che cercava di aggirare un divieto, bloccata dalle opposizioni di Lac e Lav, sbottò: “Le forze dell’ordine devono applicare il ...