(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) -Pia, professoressa ordinaria di farmacologia all'Universitàdi, dove dal 2018 è anchevicaria e pro-a Ricerca e innov, con un dottorato in Medicina sperimentale, saràta alle prossime elezionicon. Lo annuncia Carlo Calenda su X.da più di 20 anni lavora anche con la Commissione europea alla selezione dei progetti europei da finanziare e ha introdotto nel suo ateneo politiche di valorizzdella ricerca modellate su indicazioni e direttive della Commissione e Parlamento europei. Ha realizzato nuovi strumenti per l'imprenditorialità accademica e ...

La candidatura di Ilaria Salis alle prossime Europee è ufficiale. Con un comunicato, infatti, alle anza Verdi e Sinistra ha annunciato di aver inserito in lista l’insegnante, attualmente detenuta in ... (thesocialpost)

Ilaria Salis sarà candidata alle Europee. La reazione di Giorgia Meloni : “politicizzare non aiuta” Nella mattinata di ieri la notizia si era fatta sempre più insistente, fino alla conferma: “ Ilaria ... (361magazine)

Europee: Azione candida Maria Pia Abbracchio, vice rettrice Statale Milano - sarà candidata alle prossime elezioni Europee con Azione. Lo annuncia Carlo Calenda su X.Abbracchio da più di 20 anni lavora anche con la Commissione europea alla selezione dei progetti europei da ...affaritaliani

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è in calo e il Pd guadagna terreno: chi vince alle Europee - Periodo negativo per Fratelli d’Italia, che però resta il primo partito nel Paese. I dem sono in crescita, cala il M5s, piuttosto stabili Lega e Forza Italia. Molti partiti si aggirano attorno al 4%: ...fanpage

Calenda torna a Messina: due anni fa le critiche a Cateno De Luca e al ponte - Con le Europee sempre più vicine, il leader di Azione è in Sicilia per presentare il suo libro "Il Patto" MESSINA – A poco più di due anni dall’ultima volta, l’ex ministro Carlo Calenda, oggi leader ...tempostretto