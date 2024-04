Esposito - rieccoti! L’attaccante dell’Inter in prestito torna ma non incide

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Sebastianofinalmente in campo dopo circa un mese di stop per un infortunio. Entrato al 71? della sfida tra Spezia e Sampdoria,indall’Inter non è però riuscito are, con il risultato che si è chiuso sullo 0-0. RIENTRO – Lo aveva preannuniciato Andrea Pirlo in conferenza stampa: Sebastianoha recuperato dall’infortunio muscolare che lo aveva colpito circa un mese fa. E nella sfida di oggi tra Spezia e Sampdoria (dove ha anche sfidato i due fratelli Salvatore e Francesco Pio)di proprietàè sceso ancora in campo per disputare gli ultimi venti minuti del derby tutto ligure, terminato però soltanto per 0-0. Ma se Sebastianonon è stato particolarmente ...