Eriksson si commuove - omaggiato da tutto lo stadio del Goteborg | è accompagnato sotto braccio

(Di sabato 20 aprile 2024) Commovente accoglienza del pubblico delper Sven-Goran, che nel 1982 vinse alla guida del club svedese una storica Coppa UEFA: il 76enne tecnico, che ha annunciato di avere un male terminale, non ha retto all'emozione: "Non so se è pioggia o lacrime, penso che siano lacrime"