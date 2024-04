Equitazione - Giulia Martinengo Marquet vince per la terza volta i Campionati Italiani di salto ostacoli

(Di sabato 20 aprile 2024)su Calle Deluxe ha vinto i2024 didell’: a Cervia si è disputata la seconda delle due prove che hanno formato la graduatoria che ha assegnato il titolo assoluto, una categoria a due percorsi condi 1.60. L’amazzone friulana del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare ha centrato il terzo titolo dopo quelli del 2015 e del 2018: in testa dopo la prima competizione di ieri, oggisu Calle Deluxe ha accumulato 8.00 penalità. Stesse penalità odierne per l’appuntato scelto Massimo Grossato su Cash du Pratel: il cavaliere torinese era già secondo ieri ed ha chiuso la competizione con ...

