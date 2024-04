Endless Love streaming - replica puntate del 20 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 aprile 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 20– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 43, 44 e 45 trasmessi da Canale 5 in. Kemal chiede a Nihan il motivo per cui ha accettato di sposare Emir. Leyla viene affrontata dalla sorella che le propone di lasciarle la casa in cambio delle quote dell’azienda. Kemal, mettendo alle strette Nihan, riesce a sapere che è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan e nulla più. Lei poi gli chiede di non farle ulteriori domande. Emir accusa Ozan di non accorgersi di quello che sta avvenendo attorno a lui. Alla domanda di chiarimenti del ragazzo, Emir lo convince che Kemal è tornato solo per vendicarsi.