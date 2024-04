Empoli – Napoli - ultime speranze azzurre per la Champions LIVE

(Di sabato 20 aprile 2024) Ildi Calzona affronta l’di Nicola al Castellani per cercare tre punti che darebbero un’ultima possibilità per la rincorsa alla prossimaLeague. Sulla sinistra al posto dello squalificato Mario Rui giocherà Natan come terzino. 3? Inizio propositivo dei partenopei 1? Inizia il match! Formazioni ufficiali di(3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri all. Nicola(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all.Calzona L’ arbitro della partita sarà Gianluca Manganiello, questo anno ha diretto gli azzurri in una sola occasione, la vittoria contro l’Udinese in ...

