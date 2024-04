Empoli-Napoli - Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Castellani, l’ospita ilnella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato diA. Una sfida da non perdere e di sicuro non scontata, come stanno ampiamente dimostrando tutti gli scontri che vedono protagoniste le squadre invischiate nella lotta salvezza. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità e dove vedere intelevisiva.A: le ultime (Credit foto – pagina FacebookFC)Azzurri contro Azzurri in quella che si prospetta essere una sfida ricca di emozioni tra due squadre che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere in ballo. I toscani infatti stanno lottando per la salvezza e se in un primo momento sembravano essersi tirati ...