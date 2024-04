Empoli-Napoli oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentatreesima giornata di. Partita molto importante per entrambe le squadre: i partenopei vogliono rialzare la testa dopo il 2-2 con il Frosinone e vanno a caccia dei tre punti per continuare a sognare l’Europa; l’è invece reduce dal ko a Lecce in una giornata in cui tutte le dirette concorrenti per la salvezza hanno invece ottenuto punti. All’andata vinse di misura l’, ma a scendere in campo con i favori del pronostico saranno i ragazzi di Calzona. La sfida è in programma, sabato 20 aprile alle ore 18:00 al Carlo Castellani.insu Dazn. SportFace.