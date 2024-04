Empoli-Napoli - la MOVIOLA LIVE | Cerri chiede un rigore

(Di sabato 20 aprile 2024)scendono in campo per la 33esima giornata di Serie A al Castellani-Computer Gross. Di seguito l`analisi degli episodi arbitrali...

Pomeriggio dalle emozioni contrastanti per Alberto Cerri . Nel corso di Empoli-Napoli , match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Davide Nicola ... (sportface)

Napoli, striscione esposto e contestazione dei tifosi: cosa sta succedendo - Nuova protesta per i tifosi del Napoli. Era capitano anche nell'ultima trasferta a Monza. La modalità al Castellani dove è in corso Empoli-Napoli è la stessa. I sostenitori azzurri sono presenti, ma a ...corrieredellosport

VIVI IL LIVE – Empoli-Napoli 0-0: azzurri per rilanciarsi in chiave europea. Inizia la gara - Questo il bilancio di Manganiello con gli azzurri in Serie A: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, per un totale di 9 gare dirette.ilnapolionline

Probabili formazioni Empoli-Napoli…" - Segui insieme a noi di SpazioNapoli.it il live testuale di Empoli-Napoli, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Benvenuti amici di SpazioNapoli.it e… Leggi ...informazione