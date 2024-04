Empoli-Napoli - De Laurentiis con la squadra in ritiro | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 aprile 2024)oggi alle 18, Depronto a sostenere i suoi ragazzi in vista delle ultime partite di campionato. Nella giornata di oggi, ilsarà impegnato in trasferta contro l’: il calcio d’inizio è previsto per le 18. Ladi Francesco Calzona si prepara per questo rush finale, i cui nuovi scenari potrebbero riservare nuove soprese. Seppur flebile, il sogno Champions League rimane ancora vivo nei cuori dei calciatori partenopei che dovranno guadagnarsi sul campo la qualificazione. Fare abbastanza punti nelle ultime 6 partite di campionato, approfittando degli scontri diretti contro Roma e Bologna in casa, potrebbero garantire un posto in Europa. Un risultato che potrebbe certificare la quindicesima partecipazione consecutiva delin ...