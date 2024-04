Emiliano avvisò l’ex assessore indagato | Mie fonti romane Ora potrebbe dimettersi lui

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) Nuova bufera su Michele, il presidente della Regione al centro del Puglia-gate e del Bari-gate, con il Pd travolto dalle inchieste sul malaffare. Il governatore avrebbe avvisato delle indagini in corso Alfonsino Pisicchio, exdella giunta ed ex commissario straordinario dell’Arti (Agenzia regionale per la tecnologia) che il governatore della Regione Puglia aveva nominato a dicembre 2023. Suda ieri piovono accuse e critiche, per il presunto “avviso” arrivatogli da qualche collega. E in queste ore circolano voci e richieste di dimissioni. L’svela la “soffiata” di“C’è una vecchia inchiesta che ti riguarda e che ha ripreso slancio, sei, dimettiti o sarò costretto a cacciarti io”, gli aveva scritto Michele, ...