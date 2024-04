Elezioni Basilicata 2024 - il fac simile della scheda elettorale | simboli e come votare i candidati

(Di sabato 20 aprile 2024) Domani, domenica 21 aprilee lunedì 22 aprile si tengono leregionali in. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Isono Vito Bardi, già governatore e sostenuto dal centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. Ecco i facdelle schede elettorali.

In Basilicata si vota per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo dei 20 membri del Consiglio regionale. I lucani sono chiamati alle urne domenica 21 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 22 ... (today)

Elezioni in Basilicata, scatta il silenzio elettorale - In Basilicata scatta il silenzio elettorale. Ieri sera i comizi conclusivi dei candidati. In piazza a Potenza i big del centrodestra per Vito Bardi a cominciare dalla premier Meloni, i due vicepremier ...trmtv

Giampiero Maruggi, il candidato che imbarazza la sinistra in Basilicata - Giampiero Maruggi, inserito nella lista civica di Angelo Chiorazzo, viene dato favorito come assessore alla Sanità in caso di vittoria di Piero Marrese. Ma i suoi trascorsi giudiziari (e non solo) non ...ilgiornale

Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Diretta verso i risultati: candidati, quando e come si vota - Diretta Elezioni Regionali Basilicata 2024, verso risultati: come si vota 21 e 22 aprile. Ultime notizie, chi sono candidati: sfida Bardi, Marrese e Follia ...ilsussidiario