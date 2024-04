(Di sabato 20 aprile 2024) Chi se lo ricorda Rocco Varacalli? Nato a Natile di Careri (Reggio Calabria) nel 1970, narcotrafficante, affiliato allanel 1994, arrestato a Torino nel 2006, decise di saltare il fosso e mettersi a collaborare con lo Stato (ma questo lo avremmo saputo anni dopo). Nel febbraio del 2008 la Commissione parlamentare antimafia guidata dall’on. Francesco Forgione, in quella che fu la seconda, fugace, ultima esperienza di Romano Prodi e del centro sinistra al governo, pubblicò la relazione finale che riservava una attenzione particolare allaed alla sua capacità di colonizzare il Nord Italia (a proposito della quale va ricordata una delle frasi più iconiche della storia delle intercettazioni tra affiliati: “Vedi, il Mondo si divide in due, quello che è Calabria e quello che lo diventerà”). Nella relazione un capitolo ricco di dati ...

Echidna come Minotauro, le due inchieste sulla ‘ndrangheta in Piemonte si assomigliano - La discussione nei partiti in Piemonte si è riaccesa da qualche settimana con l’irruzione sulla scena della operazione Echidna. Tra le due operazioni ... addirittura sorpresi (vergognosi in una Città ...ilfattoquotidiano

Knuckles: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento - In questo articolo vi spiegheremo di cosa parlerà, quando uscirà e dove potrete vedere Knuckles, serie tv spin-off di Sonic.tomshw

Torino e il Pd «di sotto»: clientele, lotte intestine e truppe cammellate - La rete dei Gallo era ben nota al partito «di sopra». L’inchiesta Echidna e il terremoto nel partito ...corriere