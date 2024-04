Ecco la nostra stellina L’amata coppia di Canale 5 mostra la prima ecografia della figlia

(Di sabato 20 aprile 2024) Spettacolare annunciodi5, che hato lafotoche nascerà tra pochi mesi. Con alcune stories postate su Instagram, ha quindi voluto far vedere la piccolina che lei porta nella sua pancia. E immediatamente ha deciso anche di fare una domanda ai suoi follower, chiedendo a chi possa assomigliare la piccolina che allargherà la loro famiglia. Ladi5, che nelle scorse ore ha fatto vedere lafoto, aveva rivelato a tutti che sarebbero diventati genitori per lavolta il 16 marzo: “Che abbia inizio il viaggio più bellovita”. La quasi mamma ha ...

Meta AI contro ChatGpt: Ecco perchè tutte le funzioni saranno gratuite per tuti gli utenti - Con Meta AI l’intelligenza artificiale arriva su Facebook, Whatsapp, Instagram e sarà il nostro assistente personale L'era della digitalizzazione ha segnato profondamente il percorso evolutivo delle i ...assodigitale

Il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile: Ecco il testo censurato dalla Rai - Questa la versione integrale dell’intervento dello scrittore che avrebbe dovuto leggere durante la trasmissione «Che sarà» su Rai3 alla vigilia della ...ilsecoloxix

“Ecco il regalo dell’Inter Club di Brindisi per il Derby Milan-Inter: Cinema Teatro Impero aperto a tutti gli interisti!” - In occasione del Derby Milan- Inter in programma per lunedì 22 Aprile a partire dalle ore 20,45 presso lo stadio ...brindisilibera