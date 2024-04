Ecco la 'metropolitana' leggera. Svolta da Casalecchio a Pianoro. Treni in più e quattro corse l'ora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) L’accordo firmato un anno fa con la Regione diventa ora realtà. Dal 9 giugno – ma il servizio sarà a pieno regime da settembre a causa di lavori in corso sulle linee ferroviarie – si potrà andare da(e proseguire fino a Porretta) e viceversa senza scendere dal treno, conal. Il servizio ferroviario metropolitano diventa quindi una vera e propria metropolitana, un servizio ‘passante’, cioè senza la necessità di cambiare treno in stazione centrale. Tutte le novità sono state presentate ieri a Palazzo D’Accursio dal sindaco metropolitano Matteo Lepore, l’ad ditalia Tper Alessandro Tullio e l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. "Sarà una rivoluzione per chi usa i mezzi pubblici – ha dichiarato il ...