Ecco la competizione per l’export di droni nel Golfo analizzata dall’Iiss

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 aprile 2024) L’utilizzo estensivo degli Unmanned Aerial Systems (Uas) da parte delle forze armate degli Stati Uniti ha attirato crescenti attenzioni da parte dei Paesi delsin dall’inizio del nuovo millennio. E il rifiuto del Pentagono di esportare questi macchinari, per via delle preoccupazioni di Washington sui rischi legati al trasferimento di simili tecnologie, non ha affievolito l’interesse degli Stati dell’area; esso ha anzi spalancato la porta alle esportazioni di altre potenze, ma anche allo sviluppo di soluzioni nazionali. In un articolo pubblicato sul sito dell’International Institute of Strategic Studies, Albert Vidal Ribe offre una panoramica della situazione odierna. Dopo un periodo di acquisti selettivi e mirati, alcuni degli Stati delsono diventati tra i più attivi acquirenti di. I soli Emirati Arabi Uniti hanno ...