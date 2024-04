Ecco il Tempo di Mara Sattei

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

MILANO – Un salto nel passato, indietro fino al 2002 con una hit che ha segnato un'intera generazione, "All the things she said" delle t.A.t.U.la riprende, la attualizza e dà vita al suo nuovo singolo: "(All the things she said)" fuori ora ovunque per Island Records/Universal Music. Il brano – prodotto