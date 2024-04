È stato affossato il modello consent or pay di Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 20 aprile 2024) Sembrava essere piuttosto ovvio: non si può scambiare l’assenza di una profilazione pubblicitaria con il pagamento di un abbonamento. E non è un caso che solo qualche settimana fa la Commissione Europea abbia aperto un’indagine ufficiale su questo. Ora arriva anche la pietra tombale da parte del Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) che ha bocciato su tutta la linea quel “or pay” attivato da Meta sulle sue piattaforme social. I dati degli utenti, infatti, non sono commercializzabili. Ma Menlo Park lo ha fatto lo stesso.or pay, ildi Meta non è conforme al GDPR Quello dell’EDPB è un parere e, per definizione, sarà utilizzato nelle presenti e future controversie aperte contro la holding di Mark Zuckerberg. Ma cosa viene ...