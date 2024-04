Duplantis senza limiti | battuto per l’ottava volta il record mondiale di salto con l’asta VIDEO

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Ha preso l’ascensore è ha sfondato, di nuovo, il tetto del mondo. Armandnon conosce. Il campione svedese ha infranto ildicon, quello che lui stesso aveva firmato. Una sfida con stesso, gli altri a naso insù ad ammirare esterrefatti. L’asticella è stata innalzata di un altro centimetro eha superato pure la misura di 6,24 metri. Armandpobi? rekord ?wiata! ? pic.twitter.com/EgcC4YjcKs— Polsat Sport (@polsatsport) April 20, 2024 L’impresa del 24enne è stata realizzata nell’incontro di apertura della Diamond League 2024 di atletica leggera, ospitata a Xiamen, in Cina. A distanza di tre mesi dalle prossime Olimpiadi, è ...

