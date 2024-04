Duplantis mostruoso | porta a 6,24 metri il record del mondo del salto con l’asta

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile 2024 - Impressionante lo svedese Armandha stabilito il nuovodeldelcon l'astandolo a 6,24. Il fuoriclasse scandinavo ha ottenuto la misura al primo tentativo della gara andata di scena a Xiamen in Cina in occasione della tappa inaugurale della Diamond League 2024 di atletica leggera.

Salto con l'asta, nuovo record del mondo di Duplantis: 6,24 metri - Gaia Sabbatini a Xiamen in Cina sui 1500 per il debutto all'aperto Inizia domani in Cina, a Xiamen, la grande stagione dell’atletica all’aperto con il primo appuntamento annuale della Diamond League ...informazione