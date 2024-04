Droni? Simili ai giocattoli | il ministro iraniano minimizza l' attacco israeliano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Quello che è successo tra giovedì e venerdì a Isfahan, in Iran, «non è stato un». Lo ha detto all'emittente «Nbc News», ildegli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. «Si è trattato del volo di due o tre piccoli velivoli,aiche usano i nostri bambini in Iran», ha affermato il capo della diplomazia iraniana. Già ieri le autorità iraniane hanno dichiarato che i rumori uditi a Isfahan «erano legati all'attivazione del sistema di difesa aerea da parte di tre mini» e che la situazione era tornata alla normalità. In precedenza, i media internazionali avevano riferito che il presuntosarebbe stato l'annunciata risposta di Israele al raid lanciato da Teheran lo scorso 13 aprile contro lo Stato ebraico. ...