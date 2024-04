Droga | scoperto un laboratorio-raffineria a Velletri - 4 arresti

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati hanno arrestato quattro persone, tra i 20 e 30 anni, tre provenienti dal quartiere Tor Bella Monaca e uno di Monte Compatri, tutte già note per precedenti reati, gravemente indiziate dei reati di produzione, fabbricazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e danneggiamento a seguito di incendio. I militari hanno notato uno strano viavai all'interno di un immobile di campagna nel comune di Monte Compatri e hanno quindi deciso di eseguire una verifica all'interno sorprendendo i quattro indagati che alla vista degli operanti hanno appiccato, all'interno del locale protetto da porte blindate, un incendio. Il fuoco è stato prontamente spento dagli stessi Carabinieri accertando che gli indagati avevano dato alle fiamme centinaia di involucri di cocaina, destinati allo spaccio. I ...

