Dramma Paola Egonu | confessione inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024), nessuno se lo sarebbe aspettato, ma è andata così: la rivelazione della campionessa lascia tutti di sasso. La ciliegina sulla torta ha questo aspetto qui: quello della convocazione alla Volleyball Nations League 2024, quello del ritorno diin azzurro. Julio Velasco, benché la cosa non ci stupisca affatto, ha pensato che l’opposto di Cittadella meritasse di concorrere per uno dei 5 posti in palio alle Olimpiadi. Il torneo decisivo si giocherà ad Antalya, in Turchia, dove la giocatrice ha trascorso un anno della sua vita prima di rientrare nel Bel Paese.(LaPresse) – ilveggente.itNon poteva esserci notizia migliore di questa, dunque, alle porte dei Giochi di Parigi. Tanto più che la, per sua stessa ammissione, sta vivendo uno ...