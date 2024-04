Donare scarpe per gli atleti meno fortunati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Arriva anche a Cinisello Balsamo la campagna “In your shoes“. A promuoverla è il cinesellese Igor Palla, presidente dell’associazione Performance 360°, che, con l’aiuto della Protezione Civile di Cinisello Balsamo, ha organizzato una raccolta, aderendo al progetto che incoraggia i giovani sportivia credere nei loro sogni. Era il 2017 quando, al termine della maratona di Roma, Francisco Grimaldi con l’aiuto di Giordano Bravetti decise di raccogliere leda corsa dei propri compagni di squadra per portarle in Kenya, la terra dei maratoneti. Sopra ogni paio discrissero il nome del donatore e partirono per l’Africa. In Kenya un paio dirappresentava un’occasione di cambiamento della vita per migliaia di persone, di famiglie, di villaggi e di ...