Djokovic si ritira da Madrid - Sinner testa di serie n 1 In dubbio Nadal e Alcaraz

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – Nole rinuncia a un altro Master 1000. Il campione serbo cede lo scettro didinumero 1 a Jannik: è la prima volta per un tennista azzurro, dovrebbe essere quindi favorito in fase di sorteggio. Novak, numero 1 al mondo, alla fine ha deciso di non presentarsi al torneo spagnolo sulla terra, al via la prossima settimana che vedrà in campo molti tra i migliori giocatori del ranking. Anche l'anno scorsonon aveva visto la presenza del campione serbo, uscito deluso da Montecarlo, dopo aver perso in semifinale contro Casper Ruud.è atteso invece a Roma, uno dei suoi tornei preferiti e altro Masters 1000 che precederà l'appuntamento più importante sulla terra battuta, il Roland Garros. Ancora in ...