Djokovic si ritira da Madrid - Sinner sarà testa di serie numero 1 Sky

(Di sabato 20 aprile 2024)salterà il Masters 1000 di, ciò vuol dire chedi1. Mentre il tennista serbo intensificherà gli allenamenti in vista del torneo di Roma e del Roland Garros, l’altoatesino avrà l’occasione di macinare punti e avvicinarsi alla prima posizione nel ranking (non difende punti a).saltaha l’occasione di fare punti Ne parla Sky: “Novaknon giocherà il Masters 1000 di, in programma dal 24 aprile al 5 maggio in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Il tennista serbo, che aveva saltato il torneo anche nel 2023, decide così di preservarsi e preparare al meglio Roma e Parigi. Un ...

