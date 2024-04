Divieto di fumo - la dittatura sanitaria continua

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 20 aprile 2024) Ci risiamo: con la solita vecchia scusa della tutela della salute della collettività il potere tende a restringere sempre più il campo delle libertà del singolo. Un modello già ampiamente rodato in epoca pandemica, allorquando per scongiurare il rischio di contagio si riuscirono a negare poco alla volta tutte le libertà fondamentali dell’individuo, e poi regolarmente riproposto per imporre al cittadino provvedimenti restrittivi delle libertà personali contrabbandati come necessari per la salvaguardia della salute pubblica. Sempre il solito copione, insomma, con il diritto alla salute tiranno rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali in nome dell’emergenza, anche se poi, di fatto, l’emergenza non c’è. Poco conta. Ciò che veramente conta è richiamarla nella mente dell’individuo ogni qualvolta dovesse risultare funzionale ai fini dell’imposizione di una qualche misura restrittiva ...