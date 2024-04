Dissesto idrogeologico - Golia | Oltre un milione di euro per Circello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ammonta aundilo stanziamento dei fondi ministeriali per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio destinati al comune di”. Lo rende noto il Sindaco Gianclaudio. “L’ottenimento di questi fondi, destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del nostro territorio, – commenta il primo cittadino – dimostrano l’attenzione dell’Amministrazione verso le tematiche ambientali e di sicurezza. Proprio per il nostro impegno costante e la collaborazione con le istituzioni competenti, si tratta dell’ennesimo risultato tangibile che sottolinea il nostro impegno nel reperire risorse fondamentali per affrontare le sfide ...