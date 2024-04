Disperso in mare tra Grecia e Italia | Guardia costiera salva velista spagnolo Il video della complicata operazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Una complessaditaggio è stata condotta dalladal pomeriggio di ieri fino alle luci dell’alba che ha soccorso unoche aveva iniziato l’11 aprile, una navigazione in solitario dall’isola di Creta verso la Sicilia, a bordo di un’imbarcazione a vela di 12 metri, di cui da giorni non si avevano più notizie. Dopo aver ricevuto l’informazione dal centro di soccorso del Pireo e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la possibile presenza dell’unità a 110 miglia da Capo Spartivento, a circa 200 chilometri dalle coste calabresi, si è messa in moto la macchina di soccorsocoordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, con un aereo decollato da Catania, una motovedetta ...