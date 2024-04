Disperso da giorni tra Grecia e Italia | salvato dalla Guardia Costiera

(Di sabato 20 aprile 2024) Complessa operazione di salvataggio condottadal pomeriggio di ieri fino alle luci dell’alba. Non si avevano più notizie dadi un uomo di nazionalità spagnola che aveva iniziato, l’11 aprile, una navigazione in solitario dall’isola di Creta verso la Sicilia, a bordo di un’imbarcazione a vela di 12 metri. Dopo aver ricevuto l’informazione dal centro di soccorso del Pireo () e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la possibile presenza dell’unità a 110 miglia da Capo Spartivento (circa 200 km dalle coste calabresi) si è messa in moto la macchina di soccorso dellacoordinataDirezione marittima di Reggio Calabria, con un aereo decollato da Catania, una motovedetta partita da Roccella ...

